وزارة المالية: إجمالي إيرادات ليبيا النفطية والسيادية بلغت 134.4 مليار دينار

نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاحد تقرير الإفصاح والشفافية للمالية العامة للعام 2022 والذي أوضحت فيه بأن إجمالي إيرادات الدولة النفطية والسيادية بلغت 134.4 مليار دينار في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 127.9 مليار دينار.

وأضافت وزارة المالية خلال تقريها بأن إجمالي قيمة تحويلات المالية للقطاعات الدولة الليبية بلغت 47 مليار دينار، حيث بلغت إجمالي قيمة مكاتب الخدمات بالمناطق بقيمة 21 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة بأن تم تمويل الترتيبات المؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط من 1-1-2022 حتى 31-12-2022 وذلك حسب التفويضات المالية الصادرة من وزارة التخطيط قد بلغت بإجمالي 34 مليار دينار.

كما كشفت وزارة المالية بأن بلغت قيمة التحويلات للمشروعات القطاعات العامة و الدراسات العليا والبعثات بالخارج بإجمالي 17 مليار دينار، في حين بلغت النفقات المالية للدعم بقيمة 20 مليار دينار.

