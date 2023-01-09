انخفاض للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 09 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 09 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7976 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1243 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8315 دينار، والدولار الكندي 3.5787 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2556 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2765 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3062 دينار، والدينار التونسي 1.5327 دينار، والدرهم المغربي 0.4647 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: