مساعي لرفع الكفاءة الإنتاجية لمحطة شمال بنغازي إلى 400 مليون قدم مكعب

عقد مدير محطة شمال بنغازي صالح العبار،امس الأحد اجتماعاً مع عددا من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة تطوير وتحديث محطة بنينا للغاز، بما يعزز كفاءة رفع الإنتاج من 160 مليون قدم مكعب إلى 200 مليون قدم كخطة قصيرة المدي، لتغطية متطلبات عمرات الوحدات السادسة والثانية في شهري فبراير وأبريل القادمين،لتصل الكفاءة إلى 400 مليون قدم مكعب كخطة متوسطة استعداداً لمواجهة الذروة الصيفية القادمة .

يذكر أن أحد أهداف دراسة مشروع إنشاء عدد وحدتين غازيتين بمحطة شمال بنغازي كونها تتوفر فيها البنية التحتية الجاهزة .