انخفاض أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 09 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 09 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 09 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8096 د‫.‬ل

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1300 ~5.1250 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4600 دينار بيع

ب5.4400 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1425 ~5.1475 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1700 ~5.1750 دينار

▪️ الليرة التركية

0.28 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.27 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب227.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2123 دينار

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب250 ~260 دينار

▪️ذهب جديد 18

ب285 ~310 دينار