خاص.. حكم قضائي لصالح الخرافي ضد مصرف ليبيا المركزي 

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على حكم قضائي جديد في قضية شركة الخرافي لصالحها ضد مصرف ليبيا المركزي.

وتضمن الحكم:

تعلن عدم قبول اعتراض الشخص الثالث المقدم من مصرف ليبيا المركزي ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس في 28 أكتوبر 2014 الذي أكّد الأمر الصادر في 13 مايو 2013 من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في باريس الذي أعلن أن قرار التحكيم الصادر في القاهرة في 22 مارس 2013 صالح للتنفيذ في فرنسا.

تعلن عدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من:

لحكومة الليبية،

وزارة الاقتصاد الليبية،

وزارة المالية الليبية،

المجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة،

الهيئة الليبية للاستثمار.

يرد طلب شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده إدانة مصرف ليبيا المركزي بالعطل والضرر بسبب الطبيعة التعسفية للإجراء. تحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ عشرة آلاف يورو لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (10.000 يورو) سنداً للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية. تحكم على مصرف ليبيا المركزي بدفع التكاليف.

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