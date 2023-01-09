 أسعار النفط ترتفع بعد إعادة فتح الحدود الصينية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود، ما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 79.10 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.23 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا أو 0.6 في المائة.

وتعزز الآمال بحدوث زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق المالية وتؤدي إلى تراجع الدولار. ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين حائزي العملات الأخرى