وزارة المالية توضح أين ذهبت نفقات الدعم للعام 2022 والتي تجاوزت قيمتها 20 مليار دينار

أوضحت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها عن الإيرادات والإنفاق للعام 2022 نشرته أمس الأحد، تفاصيل التحويلات المالية التي قامت بها الوزارة خلال العام المنصرم لكافة أبواب الميزانية والتي منها نفقات باب الدعم والتي تجاوزت 20 مليار دينار.

وكشفت الوزارة في بيانها بأن مصرفات باب الدعم شملت مبلغ 4 مليار و990 مليون دينار لدعم المحروقات، ومبلغ 2 مليار و745 مليون دينار لدعم الكهرباء والإنارة العامة، ومليار و775 مليون دينار لدعم الأدوية، و747 مليونا لدعم النظافة العامة، و358 مليون دينار لدعم المياه والصرف الصحي.

كما بينت الوزارة أن مصروفات باب الدعم تضمنت كذلك مبلغ 4 مليار و621 مليون دينار لمنحة الأبناء، و2 مليار و184 مليون دينار لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، ومبلغ 229 مليونا لمنحة الطلبة الجامعيين، و60 مليونا منحة طلبة المعاهد التقنية والفنية، و276 مليونا لدعم أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وبخصوص منحة دعم الزواج أوضحت الوزارة بأنها حولت مبلغ مليار و646 مليون دينار لصندوق دعم الزواج، كما خصصت مبلغ 350 مليون دينار لدعم المعاشات الأساسية، ومبلغ 33 مليونا لدعم الأندية الرياضية و20 مليونا لدعم المؤسسات الشبابية.

