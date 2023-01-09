المركزي: الدولار ينخفض واليورو يرتفع

الوطت| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.81 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: