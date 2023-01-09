اعتماد بدء وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية من قبل ائتلاف الشركات المصرية

اعتمد كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيري الإسكان المواصلات، أمس الأحد 8 يناير 2023 ، الاتفاق الموقع بين جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مشروعات المواصلات، مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، لاستلام المواقع والتجهيز لانطلاق المشروعات التنموية المتعاقد عليها مع الائتلاف وهي( الطريق الدائري الثالث طرابلس ،محطة معالجة الصرف الصحي سبها، 4 جسور بمدينة بنغازي ، مشروع صيانة وتوسيع طريق إجدابيا جالو، مشروع صيانة طريق أوباري غات.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد خلال الأسبوع الماضي، تخصيص مبلغ مليار دينار ليبي لتنفيذ واستكمال عدد من المشاريع التنموية والخدمية في كافة أنحاء ليبيا.