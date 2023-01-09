خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تسليم فروع الجمهورية بطرابلس 40 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم إدارة الاصدار طرابلس سيولة بقيمة 40 مليون لفروع مصرف الجمهورية طرابلس ، وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

حيث خصص لفرع جنوب طرابلس 4 مليون ، سوق الجمعة 2 مليون ، تاجوراء 4 مليون ، أبي الأشهر 3 مليون ، عين زارة 4 مليون ،الصريم 4 مليون ، بالخير 2 مليون ، المغاربة 3 مليون ، الظهرة 3 مليون ، المقريف 4 مليون ، الميدان 4 مليون، باب الجديد 2 مليون ، غرب طرابلس مليون .

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