خاص.. “الوحدة” يؤكد عزم المصرف اطلاق خدمات جديدة خلال هذا العام

أكد مساعد المدير العام لمصرف الوحدة “أنس شنيبيش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف يقدم كافة الخدمات بالشكل المطلوب وما تطلبه مصلحة المواطن من زبائن المصرف، وكذلك توفر السيولة النقدية بالفروع واستئناف عمليات السحب النقدي على كامل فروع المصرف بالمناطق بشكل متتابع ودعم ارصدتها بالسيولة، ويتوجه بالشكر لكافة زبائن المصرف أفرادًا وشركات وقطاعات عامة وشركات القطاع الخاص والموظفين العاملين به وحثهم على تقديم أفضل الخدمات لزبائن هذا المصرف .

وأضاف مؤكدًا على عزم المصرف اطلاق خدمات جديدة خلال هذا العام نزولا عند رغبه الزبائن والعمل على تطوير الخدمات وتجهيز الفروع التابعه له بمواصفات عاليه ومواجهة التحديات والتغلب عليها بتضافر كل الجهود وعلى كل المستويات ، وأن المصرف يستقبل كافة الملاحظات والشكاوى عبر جميع وسائل الاتصال .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية