بعد توقف ليومين.. استئناف تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا

اسؤنف اليوم الاثنين، تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا إلى مستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و6 يناير والتراجع في اليومين التاليين، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

ووفقًا لخريطة سنام مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، سعر الساعة يقارب 330.000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ 150.000 متر مكعب في 7 و 8 يناير ، عندما وصل حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًا إلى إيطاليا.

وأشارت نفس الخريطة إلى “صفر” في التدفقات التي تصل إلى جيلا في 5 و 6 يناير.

وفي وقت سابق، نفت شركة مليته للنفط والغاز، في 5 يناير الجاري، اندلاع حريق في محطة مليته لمعالجة النفط والغاز على الساحل الغربي الليبي.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك،، إن عمليات الإنتاج تسير “وفق معايير وإجراءات السلامة المعتمدة”.

وفي الأيام الأولى من العام الجديد، منعت مجموعة من المتظاهرين من مدينة زوارة الوصول إلى محطة مليته لمعالجة النفط والغاز، حيث كان المحتجون يطالبون بالتوظيف في المجمع النفطي، وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية.

ويعتبر موقع مليته المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر جرين ستريم.

وبحسب البيانات التي عولجت من قبل سنام، في الفترة من 1 يناير إلى 13 ديسمبر 2022 ، استوردت إيطاليا ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر غرين ستريم.

ويوجه حوالي 60 في المائة من إنتاج الغاز المحلي الليبي للسوق المحلية ، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا.

وبناءً على هذه البيانات، يجب أن يتأرجح إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا بين 9 و 10 مليار متر مكعب سنويًا.

