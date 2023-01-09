ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الاثنين إلى مليون و211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إنتاج النفط الخام ،اليوم الإثنين 9 يناير 2023، إلى مليون و211 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، إلى مليار و 66 مليون قدم مكعب، حيث أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 872 مليون قدم مكعب، و 95 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ، و73 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 26 مليون قدم مكعب.