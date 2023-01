“الدبيبة” يتابع الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز التنمية والتطوير للتنفيذ مشروعات للعام 2022

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين في ديوان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رئيس الجهاز التنمية و التطوير المراكز الإدارية لتنفيذ المشروعات “إبراهيم تاكيتا” الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز للتنفيذ مشروعات التنمية للعام 2022.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة، موجهاً بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظراً لما تعرضت له من خراب.

من جانبه أكد “تاكيتا” بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

