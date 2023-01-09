ممثل روسيا الاتحادية يتحدث لصدى عن اعتماد “بوتين” سفير روسيا الجديد لدى ليبيا

صرح ممثل سفارة روسيا لدى ليبيا “فاسيلي فافيلين” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على تعيين” آيدار اغانيين ” سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا حيث يتم تعيين جميع السفراء بصفة رسمية من قبل رئيس الاتحاد الروسي وبالتالي يعتبر ليس استثنائيا .

وأوضح فافيلين لصدى الاقتصادية أنه ليس هناك وقت محدد لإعادة فتح السفارة كما لايزال هناك الكثير من العمل الفني يتعين القيام به .

وأضاف من جانبه أنه لا يمكن للمواطن الليبي الحصول على تأشيرة دخول لﻷراضي الروسية من ليبيا ،يمكن الحصول عليها في الخارج فقط على سبيل المثال في تونس أو تركيا أو مصر .

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