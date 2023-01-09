“الدبيبة” يُتابع الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الإثنين اجتماعًا مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز ، وذلك لمتابعة الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز لتنفيذ مشروعات التنمية 2022 .

كما شدد الدبيبة على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأفاد رئيس الجهاز، بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

كذلك وجّه رئيس الوزراء بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظراً لما تعرضت له من خراب.

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