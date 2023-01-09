استئناف ضخ الغاز من ليبيا إلى إيطاليا بعد توقفه ليومين 

استؤنف، الاثنين تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا بمعدل 7-8 مليون متر مكعب يوميا بعد انقطاع يومي 5 و 6 يناير وتراجعه في اليومين التاليين، حسبما ذكرت وكالةنوفا الإيطالية للأنباء.

ولم تذكر الوكالة سبب توقف إمدادات الغاز إلى إيطاليا الذي يصل إلى “جيلا” بمدينة صقلية الإيطالية، من مصنع مليتة للغاز عبر خط “غرين ستريم” الذي يمتد لأكثرمن 500 كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط.

ونفت شركة مليتة للنفط والغاز، في 5 يناير الماضي، اندلاع حريق في المحطة، وذكرت أن عمليات الإنتاج تسير “وفق معايير وإجراءات السلامة المعتمدة”.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المتظاهرين من مدينة زوارة منعوا الموظفين الأسبوع الماضي من الوصول إلى محطة مليتة لمعالجة النفط والغاز؛ احتجاجا على عدمتوظيفهم في المجمع النفطي.