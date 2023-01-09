إصدار قرار بشأن اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

ليبيا الاقتصادية

أصدر مجلس الوزراء قرار بشأن اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية والعمل بها تماشيا مع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية

ويهدف القرار إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية