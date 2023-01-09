ارتفاع في معدل إنتاج البرتقال بنسبة تتجاوز ال20‎%

أكد الخبير بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة الشارف امحمد ارتفاع إنتاج البرتقال الموسم الحالي بنسبة تجاوزت 20% عن إنتاج السنوات الثلاث السابقة والتي كانت قد سجلت تراجعاً بسبب انخفاض كميات الأمطار وآثار الجائحة .

وقال الشارف لتطبيق بكم الإخباري بأنه يتوقع أن يصل الانتاج إلى 300 ألف طن، مضيفا بأن أشجار البرتقال في ليبيا تتجاوز 4 مليون شجرة منتجة لعدد يتراوح بين (200_300) برتقالة للشجرة الواحدة، وبين بأن ليبيا تستورد سنويا نحو 25 ألف طن سنويا من الحمضيات منها 15 ألف طن من تونس، ونحو 10 ألف طن من دول مختلفة.