ارتفاع في معدل إنتاج البرتقال بنسبة تتجاوز ال20‎%

أكد الخبير بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة الشارف امحمد ارتفاع إنتاج البرتقال الموسم الحالي بنسبة تجاوزت 20% عن إنتاج السنوات الثلاث السابقة والتي كانت قد سجلت تراجعاً بسبب انخفاض كميات الأمطار وآثار الجائحة .
وقال الشارف لتطبيق بكم الإخباري بأنه يتوقع أن يصل الانتاج إلى 300 ألف طن، مضيفا بأن أشجار البرتقال في ليبيا تتجاوز 4 مليون شجرة منتجة لعدد يتراوح بين (200_300) برتقالة للشجرة الواحدة، وبين بأن ليبيا تستورد سنويا نحو 25 ألف طن سنويا من الحمضيات منها 15 ألف طن من تونس، ونحو 10 ألف طن من دول مختلفة.
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