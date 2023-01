“العابد” يناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية تقرير نشاط الشركة العامة للنظافة للعام 2021

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين بمقر الشركة العامة للنظافة، خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية لشركات الخدمات العامة، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” تقرير نشاط الشركة النظافة للعام 2021 و إعادة تشكيل مجلس الادارة و إعتماد الهيكل التنظيمي للشركة و إعتماد جدول المرتبات و المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 م .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم “علي التبروري” ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس “محمد إسماعيل” ووكيل وزارة الخدمة المدنية “حامد الفجيجي” ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير “محمد بن شريعة” وعضو اللجنة “امحمد المبروك” ومقرر اللجنة “أبوبكر القاضي”.

