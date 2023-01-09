وزارة العمل والتأهيل توقع مذكرة تفاهم مع منظمة سوبرنوڤا

قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الخميس الماضي، بتوقيع مذكرة تعاون مع منظمة سوبرنوڤا الفرنسية، حيث مثّل الوزارة في مراسم التوقيع مدير إدارة التعاون الدولي “عادل العقبي” و عن المنظمة “رائف وفا” .

كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وتبادل الخبرات خصوصًا المتعلّقة بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يهدف لإعادة تأهيل وتمكين الشباب المتضررين من النزاع من خلال برنامج تنموي شامل لتزويدهم بمهارات عملية وذلك ضمن مشروع متألق .

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