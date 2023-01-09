اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب على أمل تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في أمريكا

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس 0.2 في المائة إلى 1868.89 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1873.80 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، ما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج بحسب “رويترز”، وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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