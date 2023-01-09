القابضة للإتصالات تتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية

عقد بمقر الشركة القابضة للإتصالات ، اجتماع ضم رئيس مجلس الإدارة بالشركة “محمد بن عياد” مع مدير عام الشركة “رجب بن رجب” ومدراء الإدارات والمكاتب متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطط التي نفذّت لعام 2022 وتقييم الاستراتيجيات والأهداف والمشاريع التي تم اعدادها في السنة الماضية وفقا لرؤية الشركة القابضة 4SC2025

كما ركز الاجتماع على استراتيجية الشركة لتطوير قطاع الاتصالات التي ستنفذ لعام 2023 وخطة التحول الرقمي في ليبيا والتي بدأت الشركة بتنفيذها العام الماضي، إلى جانب متابعة أداء شركات الاتصالات التابعة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع إن الشركة القابضة تلعب دوراً رئيسياً في التحول الرقمي بالبلاد، مشدداً على ضرورة رفع الشركات التابعة من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركة القابضة للاتصالات في دعم وتطوير الخدمات والاقتصاد في ليبيا.

كما شدد رئيس مجلس الادارة على ضرورة العمل بجد وكفريق عمل واحد مع الشركات التابعة للرفع من مستوى الاتصالات في ليبيا بما يليق بالمواطن.

وناقش المجتمعون آليات تطوير العمل داخل الشركة وتطوير وتأهيل الكادر الوظيفي ، وحلحلة العراقيل التي تعيق وصول الشركة إلى أهدافها المنشودة.

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