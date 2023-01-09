اقتصاد

مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن انتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 211 ألف برميل.

كما اعلنت المؤسسة ان إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 66 مليون قدم مكعب .

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قناة ليبيا الاقتصادية

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