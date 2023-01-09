مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل

ليبيا الاقتصادية

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن انتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 211 ألف برميل.

كما اعلنت المؤسسة ان إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 66 مليون قدم مكعب .