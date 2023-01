“شكشك” يبحث خطة جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان و تنمية وتطوير المراكز الادارية في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاتنين خلال اجتماع مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية “ابراهيم تاكيتة” خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023.

وأكد “شكشك” على أهمية المشروعات المدرجة بخطة التنمية، مشدداً بدور الديوان على أن تتحمل الأجهزة التنفيذية مسؤولياتها في تحفيز الشركات المنفذة، وتنفيذ واستكمال المشروعات على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة .

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ، ومدير الادارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ومدراء الادارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية .

