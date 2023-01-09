خاص… عميد بلدية براك الشاطئ: مشاريع التنمية بالبلدية مجرد وعود

صرح عميد بلدية براك الشاطئ “الجيلاني علي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع من مشاريع التنمية ببلدية براك الشاطئ ولايوجد إلا الوعود بتنفيذ مشاريع ببلدية ، ناهيك عن عدم صرف مخصصات البلدية في باب التنمية .
وتابع “الجيلاني” قائلاً أن الوضع الخدمي ضعيف جداً ببلدية بسبب عدم صرف مخصصات البلدية .
كما أوضح “الجيلاني” أن البلدية لازالت مستمرة في نقل إجراءات الاختصاصات كما أن البلدية إنتهت من نقل إختصاص المرافق والصناعات والتخطيط .
وأشار إلى أن سبب التأخير في التسليم هو تعنت بعض المدراء ورفضهم للتسليم .
وبخصوص وضع الوقود في بلدية براك الشاطئ قال الجيلاني” أن البلدية تشهد تحسن ملحوظ وتوفير البنزين في بعض المحطات مقارنة بالمدة الماضية ولكن لا يزال هناك نقص.
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