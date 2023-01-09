“الدبيبة” يشدد على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات

قام رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بمتابعة الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022، خلال لقائه رئيس الجهاز إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأضح رئيس الجهاز بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة علىكافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

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