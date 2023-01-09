في اجتماع مع تاكيتة وعجاج.. “شكشك” يناقش خطة توزيع مشروعات التنمية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية ابراهيم تاكيتة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023م، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ، ومدير الادارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ومدراء الادارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية .

وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على أهمية المشروعات المدرجة بخطة التنمية وأنها ستكون محل متابعة مستمرة من الديوان، مشدداً بدوره على أن تتحمل الأجهزة التنفيذية مسؤولياتها في تحفيز الشركات المنفذة، وتنفيذ واستكمال المشروعات على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة من الديوان .

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