خاص.. رئيس فرع جهاز الحرس البلدي حي الأندلس يوضح لصدى نشاط الفرع بالبلدية

صرح رئيس فرع جهاز الحرس البلدي حي الأندلس “وسام العباسي” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه تم تكليف دوريات لمتابعة بعض الأدوية بعد ورود كتابات بالخصوص من رئاسة جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن.

وأضاف “العباسي” أن الفرع يقوم بمهام الموكلة إليه من ناحية متابعة البناء العشوائي ومتابعة الأسواق التجارية والصيدليات والمخابز.

وأشار العباسي إلى أن المدة السابقة لم تكن هناك تراخيص للبناء بسبب إجراءات نقل الاختصاصات، والأن باشرت البلدية بإصدار التراخيص وبخصوص عمليات التسوية مع المخالفين تتم عن طريق المرافق والتخطيط العمراني.

كما أوضح أيضاً بأن القضايا التي تم العمل عليها من قبل فرع الحرس البلدي خلال النص التاني من السنة الماضية 2022 فقد بلغت102 قضية متنوعة، كما أوضح بأن الإيرادات التي حققها الفرع بلغت 127 ألف دينار و295 عن طريق المخلفات.

وقال “العباسي”: تم انطلاق حملة بسوق اللحم بالحي الإسلامي يوم الأحد الماضي برفقة عميد بلدية حي الأندلس للكشف عن المخلفات الموجودة بالسوق ومتابعة الشهائد الطبية وتوفير الاشتراطات الصحية والبيئة والمحافظ على المظهر العام، كما تم الإتفاق مع الشركة العامة للنظافة بالعمل على مدار 24 ساعة بالسوق للمحافظة على نظافة السوق، وتم إزالة جميع مظاهر أكشاك الخضروات المخلفة في بلدية حي الأندلس.

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