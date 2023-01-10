انخفاض جديد للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 10 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7892 دينار، مسجلاً انخفاضا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1422 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8275 دينار، والدولار الكندي 3.5786 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2551 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2752 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3039 دينار، والدينار التونسي 1.538 دينار، والدرهم المغربي 0.4683 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: