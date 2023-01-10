(1-424) مليار دينار قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما في عام 2022

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – بلغت قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً في عام 2022 ( 424-1) مليار دينار .

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للأسر الليبية، وحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تطبيق قانون 27 لسنة 2013م، فإن عدد المستهدفين من المنحة يبلغ (210ر398ر1) مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعين الفا ومائتان وعشرة مستفيدة .

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدات حتى شهر يناير الجاري، بلغ (660ر100ر1 ) مليون ومائة ألف وستمائة وستين مستفيدة. (وال _ طرابلس)

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