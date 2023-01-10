رئيس الحكومة يتابع إجراءات تعاقد وتنفيذ مشروعات التنمية خلال عام 2022

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أمس الإثنين 9 يناير 2023، بالعاصمة طرابلس الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022، خلال لقائه رئيس الجهاز إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأفاد رئيس الجهاز، بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

ووجه الدبيبة بضرورة استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.