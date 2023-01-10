الزايدي” يتابع عمل لجنة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية

عقد وزير التخطيط المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور وكيل وزارة التخطيط “مصباح صقر” ومندوبي ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، لتقييم تنفيذ الميزانية الاستثنائية عن العام 2022.

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة تقرير وزارة التخطيط وملاحظاتها حول التفويضات الصادرة والتي أوضحت أن الميزانية ساهمت في استقرار الإنتاج خلال العام 2022.

هذا وقام فريق المؤسسة بتقديم عرض ضوئي حول نشاط المؤسسة وفق الميزانية المخصصة والإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة الأوضاع التي مرت بها المؤسسة خلال السنوات السابقة، ومقترح خطتها الثلاثية المزمع عرضها على المجلس الأعلى للطاقة.

وفي ختام الاجتماع خلصت اللجنة إلى إحالة تقارير وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى ديوان المحاسبة للمتابعة وعقد اجتماع موسع لعرض تقرير تفصيلي لعمل اللجنة خلال العام 2022، وكذلك خطة المؤسسة للعام 2023.

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