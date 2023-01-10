وكالة نوفا: استئناف تدفق الغاز الليبي لإيطاليا بعد يومان من توقفه

قالت وكالة نوفا الإيطالية أمس الإثنين اسؤنف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا إلى مستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم وذلك بعد انقطاع يومي 5 و 6 يناير .

ووفقًا لخريطة سنام مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية من مجمع مليته عبر غرين ستريم خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، سعر الساعة يقارب 330.000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ 150.000 متر مكعب في 7 و 8 يناير عندما وصل حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًا إلى إيطاليا .

وبحسب الوكالة أن شركة مليته للنفط والغاز وهي شركة عاملة مملوكة بشكل مشترك لشركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط نفت في 5 يناير الماضي اندلاع حريق في محطة مليته لمعالجة النفط والغاز على الساحل .

وأشارت الوكالة إلى أن في الأيام الأولى من العام الجديد منعت مجموعة من المتظاهرين من مدينة زوارة الوصول إلى محطة مليته لمعالجة النفط والغاز حيث كان المحتجون يطالبون بالتوظيف في المجمع النفطي كما يعتبر موقع مليته المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر جرين ستريم.

وفقًا للبيانات التي عولجت من قبل سنام، في الفترة من 1 يناير إلى 13 ديسمبر 2022 ، استوردت إيطاليا ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر غرين ستريم .

وتابعت للوكالة بالقول يواجه حوالي 60 في المائة من إنتاج الغاز المحلي الليبي للسوق المحلية بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا و

بناءً على هذه البيانات ، يجب أن يتأرجح إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا بين 9 و 10 مليار متر مكعب سنويًا وفقا للوكالة .

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