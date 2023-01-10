“الدبيبة والكبير” يناقشان ملاحظات المركزي حول الإنفاق الحكومي للعام 2022 والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي

ناقش محافظ مصرف لبيبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية.

ونوقش خلال الاجتماع ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وكذلك دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية

وأكد “الكبير” و “الدبيبة” على ضرورة تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.

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