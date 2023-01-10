“الكبير” يبحث مع الدبيبة الإنفاق الحكومي لسنة 2022

ناقش محافظ مصرف لبيبيا المركزي “الصديق الكبير ” مع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية، وكذلك ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللّازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية، والتأكيد على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.

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