“الحويج” يتابع خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2023

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاثنين خلال اجتماع مع وكلاء ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العموم للهيئات والمصالح والمراكز والشركات التابعة للوزارة، خطة عمل الوزارة 2023.

ونوقش خلال الاجتماع الأعمال المنجزة خلال عام 2022 ووضع آلية لتطوير أداء العمل ، كذلك تحسين مستوى الخدمات ورسم سياسات أولويات التنويع الاقتصادي للدولة.

وأكد “الحويج” على ضرورة إيجاد طرق تمويل بالتعاون مع الجهات التمويلية والمصارف التجارية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة مناطق الليبية خلال عام 2023، موجهاً الجهات التابعة للوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي للتنفيذ المنظومات التي تساعد على تنفيذ خطة التحول الرقمي.

