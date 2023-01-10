مصرف الجمهورية يباشر بيع السيارات بالمرابحة الإسلامية

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023، مباشرة إدارة التسويق و تطوير المنتجات في بيع السيارات بالمرابحة الإسلامية، لزبائن المصرف، وذلك بإحضار المستندات المطلوبة والمتمثلة في شهادة مرتب من جهة العمل حديثة، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، وصورة ملونة من البطاقة الشخصية أو جواز سف ساري المفعول، اضافة لوجود تنازل من محرر عقود بخصم 50% من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف .

وأوضح المصرف في بيان له المستندات المطلوبة للضامن، وهي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، وصورة ملونة من البطاقة الشخصية أو جواز سف ساري المفعول، وتنازل من محرر عقود بخصم 50% من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، بالإضافة لتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم .