“الحويج” يبحث وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير إدارة الفروع المنطقة الغربية بالمصرف الريفي ومدير إدارة التمويل بمصرف السراي للتجارة والاستثمار، وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات منتهية الصغر.

ويأتي ذلك ضمن اطار خطة عمل الوزارة لعام 2023، والتي ستساهم في توفير فرص عمل ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام، كذلك سيكون لها دور في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة و مدير عام صندوق الائتمان.

