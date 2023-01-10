الحكومة والمركزي يناقشان زيادة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء 10ديسمبر، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام الماضي 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية، وكذلك ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى.

وبحث الإجتماع مناقشة دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللّازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية، والتأكيد على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.