“الدبيبة” يشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات

ناقش رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز، الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمستهدف تنفيذها خلال عام 2023.

كما أكد “الدبيبة” على ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، وتكليف مكاتب استشارية دولية للمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية.

حيث قام رئيس الجهاز بتقديم عرض ضوئي حول خطة العام الجاري، مبيناً إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة، وأهمها طريق (أوباري-غات) بطول 360كم، وطريق (أجدابيا-جالو) بطول 250كم، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء-رأس جدير)بطول 300كم، وصيانة وتطوير طريق (العزيزية-نالوت-غدامس)، وتطوير طريق (طبرق-مساعد) بطول 150كم، وصيانة طريق (الشويرف-براك) بطول 140كم، والتي سينطلق العمل بها قريبا، وتنفيذها مع شركات قادرة ومتخصصة، والذي سيساهم في معالجة الطرق المتهالكة.

وفي ختام الاجتماع شدد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي، وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات، مثنياً على الجهود المبذولة من الجهاز في تفعيل المشروعات بعد توقف استمر 10 سنوات، دون أي تفعيل لمشروعات متوقفة أو تعاقدات جديدة رغم الحاجة الماسة.

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