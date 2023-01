“الدبيبة” يتابع مع “الشهوبي” الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق المستهدف تنفيذها خلال عام 2023

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمستهدف تنفيذها خلال عام 2023.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، وتكليف مكاتب استشارية دولية للمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية، مشددًا على دعم القطاع الخاص الليبي، وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات

ومن جانبه قدم رئيس الجهاز عرض ضوئي حول خطة العام الجاري، مبيناً إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة، وأهمها طريق أوباري-غات بطول 360كم، وطريق أجدابيا-جالو بطول 250كم، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء-رأس جدير)بطول 300كم، وصيانة وتطوير طريق العزيزية-نالوت-غدامس، وتطوير طريق طبرق-مساعد بطول 150كم، وصيانة طريق الشويرف-براك بطول 140كم.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

