“الحويج يبحث آلية فرص تمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع مدير إدارة الفروع المنطقة الغربية بالمصرف الريفي ومدير إدارة التمويل بمصرف السراي للتجارة والاستثمار بحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومدير عام صندوق الائتمان .

وذلك لمناقشة وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات منتهية الصغر ، في إطار خطة عمل الوزارة لعام 2023م مما يساهم في توفير فرص عمل ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام كذلك دورها في عملية التنمية الاقتصادية .

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