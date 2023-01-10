خاص.. مصدر لصدى يفصح عن بعض التفاصيل بخصوص موظفي وزارة البيئة

صرح مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية بوزارة البيئة قائلًا أن عدد الموظفين التابعين للوزارة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة 2015 يبلغ عددهم 6829 موظف .

كما تابع المصدر قائلاً: بعد اعتصامات الموظفين أمام رئاسة الوزراء لتسوية المالية أوضاعهم ولقائهم مع رئيس الوزراء قامت وزارة البيئة بإحالة جميع إجراءات الموظفين إلى وزارة الخدمة المدنية والتي بدورها قامت بإحالة الإجراء لوزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية أوقفت العمل على ملفات الموظفين دون توضيح أسباب عدم تنفيذ وعود الحكومة للموظفين.

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