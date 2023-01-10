مصدر خاص يؤكد ل”بكم” بأن الباخرة بدر المحتجزة في بلغاريا منذ 2017 في طريقها للعودة إلى ليبيا

أكد مصدر خاص بمكتب استرداد الأصول الليبية لتطبيق بكم الإخباري بأن الباخرة بدر المحتجزة ببلغاريا في طريقها للعودة لليبيا، مبينا بأن العمل جاري على أخذ موافقات العبور من دولة تركيا.

يذكر بأن الباخرة احتجزت أواخر نوفمبر 2017، والتي تم الإستيلاء والاعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وذلك بإجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، ومن ثم تسليمها لشركة بلغارجيومين الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند رهن تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان.