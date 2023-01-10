اقتصاد

مصدر خاص يؤكد ل”بكم” بأن الباخرة بدر المحتجزة في بلغاريا منذ 2017 في طريقها للعودة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكد مصدر خاص بمكتب استرداد الأصول الليبية لتطبيق بكم الإخباري بأن الباخرة بدر المحتجزة ببلغاريا في طريقها للعودة لليبيا، مبينا بأن العمل جاري على أخذ موافقات العبور من دولة تركيا.

يذكر بأن الباخرة احتجزت أواخر نوفمبر 2017، والتي تم الإستيلاء والاعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وذلك بإجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، ومن ثم تسليمها لشركة بلغارجيومين الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند رهن تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان.

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موقع بكم

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