خاص.. “الشيخ” يفصح لصدى عن تفاصيل اقتحام هيئة مكافحة الفساد.. ويوضح التفاصيل

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن اقتحام مقر الهيئة الأحد الماضي 1 يناير من قبل مجموعة من منتحلي الصفة وفق وصفه رفقة مجموعة مسلحة بسيارات “مصفحة” وأسلحة.

وأوضح تفاصيل ما حدث بالقول: تم اقتحام مقر الهيئة والاستيلاء على الأختام ،تم خطف مدير قسم المحفوظات لبضع ساعات ،وتم حتى الاعتداء على الموظفين وموظفة “سكرتيرة الرئيس” بالعنف وللأسف هذه المجموعة مرسلة من قبل رئيس لجنة تم تكليفها بسنة 2021 بفترة الحرب على طرابس .

وأفاد قائلاً: اللجنة ليس من اختصاصها إلا تسوية أوضاع الموظفين واقتراح هيكل تنظيمي ، مع وجوب تمرير كافة هذه الإجراءات على رئيس مجلس النواب لاعتمادها .

وكشف “الشيخ” قائلاً: لازلت أمارس مهامي وكل ماتم إدعائه بخصوص عملية التسليم والاستلام غير صحيح وكاذب ،ولازلنا نسير في الإجراءات القانونية ،مع تقديمنا شكوى لمكتب النائب العام وهناك رسائل صدرت ورسائل تصدر ولا زالنا نقوم بإجراءات .

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