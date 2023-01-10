خاص.. “عون” يوضح لصدى أهداف زيارته للولايات المتحدة الأمريكية

أوضح وزير النفط والغاز “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية كان لغرض المناقشات واللقاءات مع مسؤولين الطاقة لغرض التعاون المشترك في المستقبل ولتعزيز العلاقات الليبية الأمريكية في مجال الطاقة والاستثمار في الشركات النفطية والتعاون الفني .

كما أشار “عون” إلى أن الزيارة لم تكن لتوقيع أي إتفاقيات بل لشرح رؤية وزارة النفط والغاز وآليات العمل المستقبلية والتي توافقت مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف “عون” أنه من الضروري تطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج بسبب إتجاه العالم للطاقات النظيفة وعلينا كدولة ليبيا التعجيل لاستغلال النفط والغاز قبل أن يتخذ العالم خطوة لتقليل استخدام النفط الخام وإذا استمر الوضع على نفس الحال فلن نجد سوق لنفط الخام.

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