مصرف الجمهورية يعلن بدء بيع السيارات بالمرابحة الاسلامية ..تعرف على المستندات المطلوبة والاسعار

اعلن مصرف الجمهورية عن بيع السيارات بالمرابحة الاسلامية، ونشر المصرف المستندات المطلوبة للمستفيد والمستندات المطلوبة للضامن.

وفيما يلي نص الاعلان: السادة زبائن مصرف الجمهورية الكرام يسرُّنا إعلامكم بيع “السيارات” بالمرابحة الإسلامية؛ لاقتناء هذا المنتج التوجه إلى مقر إدارة التسويق ابومشماشة، طرابلس – ليبيا.

المستندات المطلوبة للمستفيد👇

1- شهادة مرتب من جهة العمل حديثة .

2- شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني .

3- صورة من البطاقة الشخصية ( ملونة ) أو جواز سف ساري المفعول .

4- تنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف .

المستندات المطلوبة للضامن 👇

1- شهادة مرتب من جهة العمل حديثة .

2- شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني .

3- صورة من البطاقة الشخصية ( ملونة ) أو جواز سف ساري المفعول .

4- تنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف .

5- تعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم .

وفيما يلي الاسعار: