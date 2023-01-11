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مصرف الجمهورية يعلن بدء بيع السيارات بالمرابحة الاسلامية ..تعرف على المستندات المطلوبة والاسعار

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اعلن مصرف الجمهورية عن بيع السيارات بالمرابحة الاسلامية، ونشر المصرف المستندات المطلوبة للمستفيد والمستندات المطلوبة للضامن.

وفيما يلي نص الاعلان: السادة زبائن مصرف الجمهورية الكرام يسرُّنا إعلامكم بيع “السيارات” بالمرابحة الإسلامية؛ لاقتناء هذا المنتج التوجه إلى مقر إدارة التسويق ابومشماشة، طرابلس – ليبيا.

المستندات المطلوبة للمستفيد👇

1- شهادة مرتب من جهة العمل حديثة .
2- شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني .
3- صورة من البطاقة الشخصية ( ملونة ) أو جواز سف ساري المفعول .
4- تنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف .

المستندات المطلوبة للضامن 👇
1- شهادة مرتب من جهة العمل حديثة .
2- شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني .
3- صورة من البطاقة الشخصية ( ملونة ) أو جواز سف ساري المفعول .
4- تنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب في حال تجازو الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف .
5- تعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم .

وفيما يلي الاسعار:

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