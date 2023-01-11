تراجع للدولار وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 11 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 11 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7877 دينار، مسجلاً انخفاضا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1485 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8271 دينار، والدولار الكندي 3.5672 دينار ليبي، والليرة التركية 0.255 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.275 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3035 دينار، والدينار التونسي 1.5455 دينار، والدرهم المغربي 0.4689 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: