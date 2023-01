مع وجود عجز مالي.. أفريكونا يكشف تعرض مصرف الإدخار لضغوط «الدبيبة» بشأن القروض

كشف مصدر من مصرف الإدخار والإستثمار العقاري عن عزم تنفيد المصرف تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض الشبابي و الأسر المحتاجة بالرغم من العجز المالي لتغطية القيمة المطلوبة.

وأفاد المصدر لموقع «أفريكونا» الاقتصادي بوجود عدة صعوبات تواجه المبادرة، أهمها عدم تعاون السجل العقاري المتوقف عن العمل منذ سنوات مما يعيق قدرة التقاعد او منح القروض سواء المالية أو قطع الأراضي.

وأشار المصدر إلى وجود عجز للتغطية المالية أيضا، قائلا بأنّه سيتم منح 100 قرض فقط وذلك بعد الضغط من قبل مجلس الوزراء، معتبرا أن الغرض هو تمرير المبادرة أمام الرأي العام المحلي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن في أغسطس الماضي الشروع في صرف منح القروض وتوزيع الأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرة الحكومة للإقراض.

